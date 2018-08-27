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27 Ağustos 2018 17:59

Şuhut’ta parke taşı çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediyesi Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatları ile ilçe genelinde parke taşı yapım bakım çalışmalarına devam ediyor.

Şuhut’ta parke taşı çalışmaları devam ediyor

27 Ağustos 2018 17:59


Başkan Bozkurt’un talimatları ile devam eden parke taşı yapım bakım çalışmaları Altıgöz mahallesi istikametinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor. Başkan Bozkurt konuyla alakalı "Şuhut Belediyesi olarak çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi çalışmalarımızı özveri ile gerçekleştiriyoruz. Talimatlarımla Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından ilçemizin dört bulvarında parke taşı yapım bakım çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Belediyemiz ekipleri Altıgöz mahallesi istikametinde çalışmalarını sürdürüyor çalışmalarımızı sürdüren personellerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.




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