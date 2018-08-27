Şuhut’ta parke taşı çalışmaları devam ediyor

Başkan Bozkurt’un talimatları ile devam eden parke taşı yapım bakım çalışmaları Altıgöz mahallesi istikametinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor. Başkan Bozkurt konuyla alakalı "Şuhut Belediyesi olarak çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi çalışmalarımızı özveri ile gerçekleştiriyoruz. Talimatlarımla Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından ilçemizin dört bulvarında parke taşı yapım bakım çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Belediyemiz ekipleri Altıgöz mahallesi istikametinde çalışmalarını sürdürüyor çalışmalarımızı sürdüren personellerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.