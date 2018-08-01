Şuhut’ta şehit İbrahim Imış adına mevlit okutuldu

Şehit İbrahim Imış adına düzenlenen mevlidi şerif programına Şuhut Yatılı Bölge Hafızlık Kuran Kursu öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlit programında dualar edilerek şehitlerimize rahmet dilendi. Türk Diyanet Vakıf Sen Şuhut İlçe Temsilcisi Fatih Kavak, yaptığı konuşmasında ’’Afrin şehidimiz İbrahim Imış için mevlidi şerif okuduk. Programımıza katılan Şuhut Yatılı Bölge Hafızlık Kuran Kursu öğrencilerimiz başta olmak üzere değerli hocalarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim vatanımızı, milletimizi her türlü terörden ve belalardan korusun. Tüm şehitlerimize rahmet eylesin inşallah’’ dedi.