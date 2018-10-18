Şuhut'ta sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediyesi, Atatürk Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği Atatürk Caddesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Yeni başlanan sıcak asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirten Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ''Atatürk Caddesi istikametinde sıcak asfalt çalışmalarımız başlamış durumda. Çarşı merkezimiz ve bu cadde istikametindeki alt yapı çalışmalarımız bittikten sonra sıra üst yapı çalışmalarına gelmiş durumda. Kısa zaman içerisinde sıcak asfalt serim çalışmalarımızı bitireceğiz. Bu kapsam içerisinde gecesini gündüzüne katarak ilçemiz genelindeki yol çalışmalarında emeği geçen, katkısı bulunan tüm değerli ekiplerimize teşekkürlerimizi canı gönülden sunuyorum'' dedi.