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Şuhut'ta sıcak asfalt dökümü dualarla başladı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un yoğun girişimleri sonucunda ilçe merkezinde sıcak asfalt dökümü dualarla başladı.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un yoğun girişimleri sonucunda ilçe merkezinde sıcak asfalt dökümü dualarla başladı. Çarşı merkezinde başlayan sıcak asfalt dökümü için Şuhut Belediyesi tarafından kurban adak edildi.


Sıcak asfalt dökümü merasimine Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Belediyesi daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Dualarla başlayan sıcak asfalt dökümü için Cuma günü bitirileceği ifade edildi.


Başkan Bozkurt sıcak asfalt dökümü için yapmış olduğu açıklamalarında, ''Bugün tüm alt ve üst yapı çalışmalarımızı bitirerek sıcak asfalt dökümümüzün ilkini gerçekleştirdik. Allah'a hamd olsun bugün dualarla başladığımız sıcak asfalt dökümünü gerçekleştirmenin sevinci içerisindeyiz. 'Biz Daima Millet Daima Hizmet' parolasıyla çıktığımız mukaddes davamızın mübarek yoluna yüreğimizdeki o kıvılcımla devam ediyoruz. İnşallah Şuhut halkımıza daha güzel hizmetler vermek için çalışmalarımıza ve projelerimize devam edeceğiz. Sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdüren emeği geçen başta personellerimiz olmak üzere herkese teşekkürlerimi en içten dileklerimle sunuyorum'' dedi.

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