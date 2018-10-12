Şuhut'ta sıcak asfalt için yol yapım çalışmaları devam ediyorun

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un yoğun girişimleri sonucunda yapımına başlanan sıcak asfalt çalışmaları sazan sokak çevresine kadar geldi. Başkan Bozkurt, konuyla ilgili açıklamalarında, ''İlçemizin çehresini değiştirecek modern bir şehir haline getireceğiz. Bizim dönemimizden itibaren var gücümüzle çalışmalarımızı bugüne kadar gerçekleştirdik. Şuanda da ilçe çarşı merkezimiz başta olmak üzere ilçemizin ana cadde yolunda sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şuhut'lu hemşehrilerimize hizmetin noktasında en güzel çalışmalarımızı gerçekleştirerek hizmetlerine sunmanın mutluluğuna az bir zaman kaldı. İnşallah çalışmalarımız bittiğinde Şuhut ilçemiz modern bir görünüme sahip olacak'' ifadelerine yer verdi.