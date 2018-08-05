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05 Ağustos 2018 10:30

Şuhut’ta sigara denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe merkezinde tütün ve tütün mamullerinin kullanımının önlenmesi amacıyla denetimlerde bulunuldu.

Şuhut’ta sigara denetimi

05 Ağustos 2018 10:30


İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekiplerince ilçe merkezinde bulunan kahvehane ve iş yerlerinde tütün ve tütün mamulleri denetimi yapıldı. İş yerlerinde sigara yasaklarına uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, kapalı ortamda tütün mamulleri kullanılmaması konusunda dükkan sahiplerini uyardı. Kapalı ortamlarda sigara ve türevi ürünlerin içilmesine izin vermediklerini ifade eden iş yeri sahipleri, kanunlara uygun hareket ettiklerini belirtti.


Ekipler, ilçede kanunlara uymayan dükkanlara yasal işlem gerçekleştirdi.




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