Şuhut’ta sigara denetimi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekiplerince ilçe merkezinde bulunan kahvehane ve iş yerlerinde tütün ve tütün mamulleri denetimi yapıldı. İş yerlerinde sigara yasaklarına uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, kapalı ortamda tütün mamulleri kullanılmaması konusunda dükkan sahiplerini uyardı. Kapalı ortamlarda sigara ve türevi ürünlerin içilmesine izin vermediklerini ifade eden iş yeri sahipleri, kanunlara uygun hareket ettiklerini belirtti.

Ekipler, ilçede kanunlara uymayan dükkanlara yasal işlem gerçekleştirdi.