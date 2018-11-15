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Şuhut'ta sokak hayvanları rehabilite işlemlerinden geçiriliyor

Afyonkarahisar Şuhut Belediyesi tarafından ilçe genelinde toplanan sokak hayvanları mobil kısırlaştırma uzman ekipmanlar tarafından aşı, rehabilite ve küpeleme operasyonlarından geçiriliyor.


İşlemi tamamlanan sokak hayvanları müşahede altında tutulup doğal ortamlarına bırakılıyor. Başkan Bozkurt konu ile ilgili açıklamalarında, ''Amacımız sokak hayvanlarını yok etmek değil. Kontrolsüz bir şekilde artan sokak hayvanlarının sayısını dengede tutabilmek. Bu sayede sokak hayvanlarının da bir yaşam hakkının olduğunu göstermek, hem de halkla iç içe yaşayan bu hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlıyoruz'' dedi.

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