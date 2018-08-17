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17 Ağustos 2018 14:10

Şuhut’ta su arıza ekipleri çalışmalarına devam ediyor

Şuhut Belediyesi Su Arıza ekipleri, içme suyu ve ana boruda oluşan arızaları giderme çalışmalarına devam ediyor.

Şuhut’ta su arıza ekipleri çalışmalarına devam ediyor

17 Ağustos 2018 14:10


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatlarıyla Zaferyolu Caddesi istikametinde devam eden içme suyu şebekesi ana borusundaki arıza giderme çalışmaları ekiplerin hummalı çalışmaları ile sürdürülüyor.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt konuyla ilgili açıklamalarında, "Zaferyolu Caddesi istikametinde meydana gelen su şebekesi ana borusundaki patlaklar ile alakalı sorunları belediyemiz su arıza ekiplerince yoğun bir çalışmayla gideriyoruz. Çalışmalarımız ilçemizin dört bulvarında devam ediyor. İnşallah hemşehrilerimize yakışır bir hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.




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