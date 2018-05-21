Şuhut’ta TOKİ konut teslim müjdesi

etap konutlarında sona gelindi.

Konuyla alakalı Belediye Başkanı Recep Bozkurt bir açıklama yaparak TOKİ müjdesi verdi. Başkan Bozkurt, açıklamasında, “412 konutun hak sahiplerine teslimi için neredeyse sona gelindi. 23 Mayıs-8 Haziran 2018 tarihleri arasında hak sahibi vatandaşlarımız anahtarlarını teslim almış olacak. TOKİ 2. etap ilçemize, ailelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

412 ailenin ev sahibi olmasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Bozkurt, “Yıllardır atıl bir kurum olan TOKİ’yi bugün 1 milyondan fazla konut yapan bir kurum haline getiren Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Hükümetlerimize ilçemize adına teşekkür ediyorum. Yıllardır ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlarımızın hayallerinin gerçeğe dönüşmesine vesile olmaktan son derece mutluyuz. Projenin hayata geçmesinde büyük emek ve desteği olan hemşehrimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu bakanımıza, başbakanımıza ve tüm kurum ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca Başkan Bozkurt, hak sahiplerinin konut teslim süreciyle alakalı belediye TOKİ irtibat bürosunda detaylı bilgi alabileceklerini de sözlerine ekleyerek, “Vatandaşlarımız belirlenen 23 Mayıs - 8 Haziran tarihleri arasında anahtarlarını alabilecek. Konut alıcıları program çerçevesinde il olarak Ziraat Bankasına KDV tutarını yatıracak. Akabinde TOKİ şantiyesinde teslim işlemleri için gerekli olan evraklarla birlikte anahtarlarını alabilecekler” dedi.

Ayrıca TOKİ 2. etap ilk taksit ödemelerinin B1 ve C1 tipi konutlar için konut teslim tarihini takip eden Haziran 2018 tarihinde,iİlk dönemsel artışında Ocak 2019 tarihinde gerçekleştireceği belirtildi. Teslimat işlemleri esnasında kimlik belgesi, gayrimenkul satış sözleşmesinin alıcıda bulunan nüshası, konut vekaleten alınacaksa vekaletname aslı ve fotokopisi ve KDV tutarının yatırıldığına daire belge veya faturanın hazır bulundurulması gerekli. Bu belgelerin olmaması halinde konut tesliminin yapılamadığı açıklandı.