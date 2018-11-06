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Şuhut'ta trafik kazası, 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, ilçe merkezinde bulunan Fatih İlkokulu önünde meydana geldi. H.D. idaresindeki 03 EE 950 plakalı otomobil sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen 52 HA 102 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü H.D. hafif yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Okul önünde herhangi bir öğrencinin bulunmaması olası bir faciayı önledi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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