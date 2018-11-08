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Şuhut'ta wushu kuşak sınavı yapıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Halk Eğitim Merkezinde 2018-2019 Wushu Kung-fu Federasyonunun faaliyetleri arasında yer alan yeşil kuşak sınavı yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Halk Eğitim Merkezinde 2018-2019 Wushu Kung-fu Federasyonunun faaliyetleri arasında yer alan yeşil kuşak sınavı yapıldı.


Şuhut Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen yeşil kuşak sınavına 18 sporcu katıldı. Yapılan sınav sonucunda üst kuşağa terfi eden ve belge almaya hak kazanan sporculara belgelerini Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Halk Eğitim Müdürü Yaşar Ceylan, İran Eski Milli Takım Sporcusu ve Dünya Şampiyonu Muhammed Nedi Nekoonam ve Antrenör Alper Mete takdim etti.

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