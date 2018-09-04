Şuhut’ta yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimaları ile çalışmalarını sürdüren ekipler sanayi sitesi ve Şuhut Devlet Hastanesi istikametinde çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Çalışmalar ile ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Bozkurt "Şuhut Belediyesi olarak ilçemiz genelinde yağmur suyu hattı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şu anda çalışmalarına sanayi sitesi ve Şuhut Devlet Hastanesi istikametinde devam ediyor. Amacımız ilçemize yakışır hizmetler ortaya koymak inşallah hemşehrilerimize en güzel hizmetleri sunacağız" dedi.