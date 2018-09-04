Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 17:35

Şuhut’ta yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor.

Şuhut’ta yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor

04 Eylül 2018 17:35


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimaları ile çalışmalarını sürdüren ekipler sanayi sitesi ve Şuhut Devlet Hastanesi istikametinde çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Çalışmalar ile ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Bozkurt "Şuhut Belediyesi olarak ilçemiz genelinde yağmur suyu hattı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şu anda çalışmalarına sanayi sitesi ve Şuhut Devlet Hastanesi istikametinde devam ediyor. Amacımız ilçemize yakışır hizmetler ortaya koymak inşallah hemşehrilerimize en güzel hizmetleri sunacağız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç