Şuhut’ta yağmur suyu isale hattı çalışmaları tamamlandı

Şuhut Belediyesi ekipleri tarafından yeni yapılan yağmur suyu hatlarının mazgalları da yerleştirilerek çalışmalar tamamlandı. Konuyla alakalı bir açıklama yapan Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, "Yağmur yağışlarında meydana gelen su birikintileri nedeniyle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Şuhut ilçesinin çeşitli noktalarında yeni yağmur suyu hatlarını inşa ettik. Son olarak ekiplerimiz tarafından yağmur sularını hat ile buluşturacak ızgaralarda monte edilerek çalışmalarımızı tamamladık’’ dedi.