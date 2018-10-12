Şuhut'ta yer altı kablo düzenleme çalışmaları

Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediyesi tarafından başlatılan sıcak asfalt çalışmalarından dolayı bozulan ve zarar gören elektrik hatlarının ve direklerinin yer değiştirilme çalışmaları elektrik dağım şirketi ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Ekipler, yapılan çalışmaları bir an önce bitireceklerini Şuhutlu vatandaşların mağdur olmamalarını sağlayacaklarını ifade etti. Şuhut elektrik dağıtım şirketi şefi Kadir Dönmez, açıklamalarında, ''Şuhut ilçemizde yapılan sıcak asfalt çalışmalarından dolayı ekiplerimiz elektrik direklerinin yerlerini ve abone bakslarının yerlerinin değiştirilme çalışmalarını sürdürüyor. Halkımızı mağdur etmemek için elimizden gelen çalışmaların en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah çalışmalarımızı kısa süre içerisinde bitirerek halkımızın mağdur olmamasını sağlayacağız'' dedi.