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01 Mayıs 2018 14:14

Şuhut’ta yol yenileme çalışmaları devam ediyor

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatıyla ilçede gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.

Şuhut’ta yol yenileme çalışmaları devam ediyor

01 Mayıs 2018 14:14


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, yol yenileme çalışmaları dolayısıyla tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Başkan Bozkurt, “Halkımıza hizmet için var gücümüzle tüm imkanlarımızı seferber etmek suretiyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Doğalgaz, su şebekesi ve kanalizasyon altyapısı ile kış mevsimi dolayısıyla bozulan tüm yollarımızda parke taşı yenileme çalışmalarımız sürüyor. İnşallah önümüzdeki kış ayları gelmeden bu çalışmaları tamamlayarak ilçemizin tüm yollarını yenilemiş olacağız. Önceliğimiz yoğun olarak kullanılan yollar olmak suretiyle ilçemizin tamamında bu çalışmaları gerçekleştireceğiz” dedi.




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