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12 Temmuz 2018 14:14

Şuhut’ta yol yenileme çalışmaları hızla devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un bizzat takip ettiği yol yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Şuhut’ta yol yenileme çalışmaları hızla devam ediyor

12 Temmuz 2018 14:14


Şuhut ilçesinin çeşitli noktalarında devam eden çalışmaları değerlendiren Başkan Bozkurt, “İlçemizde belediyemiz tarafından yürütülen yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımıza doğalgaz çalışmaları ve belediyemiz tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla hızlıca çalışmaların başlayacağı sözünü vermiştik. Çok şükür bu sözümü yerine getirerek, çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu süreçte mağduriyet yaşayan ve bizleri anlayışla karşılayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.




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