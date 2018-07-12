Şuhut’ta yol yenileme çalışmaları hızla devam ediyor

Şuhut ilçesinin çeşitli noktalarında devam eden çalışmaları değerlendiren Başkan Bozkurt, “İlçemizde belediyemiz tarafından yürütülen yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımıza doğalgaz çalışmaları ve belediyemiz tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla hızlıca çalışmaların başlayacağı sözünü vermiştik. Çok şükür bu sözümü yerine getirerek, çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu süreçte mağduriyet yaşayan ve bizleri anlayışla karşılayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.