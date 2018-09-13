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Şuhut'ta yollar yenileniyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yeni parke taşı yapım çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yeni parke taşı yapım çalışmaları devam ediyor.


Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen yeni parke taşı yapım çalışmaları Büyük Camii istikametinde gerçekleştiriliyor. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt çalışmalarla alakalı açıklamalarında, "İlçemize doğal gazın gelmesi dolayısıyla ilçemizin çeşitli yerlerinde doğal gaz çalışmalarından dolayı oluşan yol bozukluklarını Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile beraber gideriyoruz. Çalışmalarımızı ilçemizin dört bulvarında gerçekleştirerek en kısa sürede yeni parke yapım çalışmalarımızı bitirmeyi ilçe halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

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