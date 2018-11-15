Şuhut'taki kapalı pazar yeri çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un yoğun girişimleri sonucunda yapımına başlanan kapalı pazardaki inşaat çalışmaları devam ediyor.

Başkan Bozkurt, kapalı pazar yeri çalışmalarını yerinde inceleyerek ekipmanlardan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Akabinde ise çalışmaları yürüten personellere kolaylıklar dileyerek incelemelerini sonlandırdı. Başkan Bozkurt, açıklamalarında, ''Halkımız için var gücümüzle çalışıyoruz. Şuhut için hatta il belediyeleri için mega proje olan projeyi ilçemizde belediyemiz olarak gerçekleştiriyoruz. İlçemizin önemli bir ihtiyacı haline gelen mega projemiz kapalı pazar yeri çalışmalarımızı kısa sürede bitirerek kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Çalışmaları an ve an yakından takip ediyoruz'' dedi.