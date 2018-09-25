Şüpheli araçtan 422 adet ecstasy hap çıktı

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin şüphe üzerine takibe aldığı araçta 422 adet uyuşturucu ecstasy hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kent merkezinde yürütülen çalışmalar ve alınan duyumlar neticesinde şüpheli bir şahıs takibe alındı. Afyonkarahisar-Kütahya yolu üzerinde aracı durdurulan şahıs üzerinde yapılan aramada; 422 adet uyuşturucu ecstasy hap ele geçirilmiştir.

Şüpheli şahıs “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli mercilerce çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.