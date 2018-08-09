Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 14:54

Sürücü kursu temsilcileri Şuhut’ta buluştu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kent genelinde faaliyet gösteren sürücü kursu temsilcileri birlik ve beraberlik toplantısında bir araya geldi.

Sürücü kursu temsilcileri Şuhut’ta buluştu

09 Ağustos 2018 14:54


Sarnıç Sürücü Kursu ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, ilçe sürücü kursu temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı. Şuhut Belediyesi Otelinde gerçekleştirilen birlik ve beraberlik toplantısı ilçe genelinde oluşan sorunların ele alınması ile devam etti. Daha sonra Sarnıç Sürücü Kursu tarafından programa katılan misafirlere keşkek ikramı yapıldı. İkram sonrasında günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çekilerek program sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç