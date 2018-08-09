Sürücü kursu temsilcileri Şuhut’ta buluştu

Sarnıç Sürücü Kursu ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, ilçe sürücü kursu temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı. Şuhut Belediyesi Otelinde gerçekleştirilen birlik ve beraberlik toplantısı ilçe genelinde oluşan sorunların ele alınması ile devam etti. Daha sonra Sarnıç Sürücü Kursu tarafından programa katılan misafirlere keşkek ikramı yapıldı. İkram sonrasında günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çekilerek program sona erdi.