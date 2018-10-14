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Sürücüler drone uygulamasından kaçamadı

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarını önlemek amacıyla drone destekli uygulama yaptı.


Turgut Özal Caddesi üzerinde Afyonkarahisar Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından drone destekli uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada drone'dan aldıkları görüntüleri inceleyen polis ekipleri, kırmızı ışık, emniyet kemeri ve şerit ihlali yapan sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguladı. Vatandaşlar drone ile yapılan trafik uygulamasından memnun olduklarını, kurallara herkesin uyması gerektiğini ifade ettiler.

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