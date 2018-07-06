Taksinin çarptığı şahıs hastanede hayatını kaybetti

Kaza, Afyonkarahisar Şuhut Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şükrü B. idaresindeki 03 T 0157 plakalı ticari taksi Konya istikametine seyir halindeyken karşıya geçmeye çalışan Nasrettin Güzeller’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta refüjle savrulan şahıs ağır yaralanırken aracın da ön camı tamamen patladı. Yaralı Nasrettin Güzeller olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nasrettin Güzeller, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtarılamadı.

Kazanın ardından taksi sürücüsü Şükrü B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.