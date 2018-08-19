Talihsiz anne ve kızı toprağa verildi

Kaza, 2 gün önce saat 19.00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzeri Merkez Efendi Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde İzmir yönüne doğru seyir halinde olan 26 YE 444 plakalı otomobilin sürücüsü Murat S. (23), bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce yol kenarındaki ağaçları yıktı, ardından kaldırımda yürüyen anne-kıza çarptı. Otomobil park halinde bulunan 35 NS 761 plakalı bir başka otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı yola savruldu. Kaza sonrası anne Selma Topçu olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Elif Topçu ise ağır yaralı olarak Acil 112 Servis ambulansıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz kaza sonrasını hayatını kaybeden Selma Topçu ile kızı Elif Topçu, memleketleri Afyonkarahisar’a getirildi. Selma Topçu ve kızı Elif Topçu İmaret (Gedik Ahmet Paşa) Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıktaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze namazına Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve İl Genel Mezlis Başkanı Salih Sel de katıldı.