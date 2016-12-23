Tanburi Cemil Bey’in vefatının 100. yılında tanıtım projesi hazırlandı

Afyonkarahisar’da, ünlü bestekar ve virtüöz Tanburi Cemil Bey’in vefatının 100. yılı nedeniyle hazırlanan cd, belgesel ve kitap çalışmasının albüm tanıtımı projesi kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Afyonkarahisar Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’da katıldı.

Toplantıda konuşan proje yürütücüsü Yrd. Doç. Çağhan Adar, Tanburi Cemil Bey’in vefatının 100. yılı itibariyle böyle bir proje yapmaya karar verdiklerini ifade ederek Afyonkarahisar Belediyesi ve Kocatepe Üniversite’nin kendilerine bu konuda büyük destek olduğunu söyledi. Bu konuda Türkiye’de birçok etkinlik gerçekleştirildiğini hatırlatan Adar, “ Ancak bizim yaptığımız proje kadar kapsamlı yurt genelinde müzik camiasında ses getiren bir proje yok. Projemizde Cd kaydının yanı sıra kitap ve belgesel çalışmalarımızda oldu” diye konuştu.



“Çalışmada 19 uzman sanatkârın görüşlerine yer verildi”

Proje Sanat Yönetmeni Burak Kaynarca ise klasik Türk Müziğimizin en önemli temsilcilerinden bir olan Tanburi Cemil Bey’in tüm bestelerini bir albümde topladıklarını belirtti. Bu çalışmanın dünyada yapılmış ilk çalışma olduğunu aktaran Proje Sanat Yönetmeni Burak Kaynarca, Cemil Bey’le ilgili çok önemli bir de belgesel hazırlandığını ifade etti. Çalışmada 19 uzman sanatkarın görüşlerine yer verildiğini dile getiren Kaynarca, “Bu kapsamda da hazırlanmış bir belgesel yok. Ayrıca 40 eserin notaları tekrar elimizden geçirilerek tashihleri yapıldı. Tekrar bilgisayar ortamında yeniden yazıldı. Son olarak akademisyen yazarların önemli bilgilerini aktardığı bir kitap eki de çalışmamızın içerisinde mevcut. Bu projenin Afyonkarahisar için çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Benzer çalışmalar halen yapılmakta, İstanbul, Ankara gibi şehirlerimizde yapılmakta ama bu kapsamda ve bu ölçekli başka bir çalışma henüz yapılmadı. Bu noktada başta Belediye Başkanımız ve Sayın Rektörümüz, Konservatuar Müdürümüz olmak üzere bu çalışmaya katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.