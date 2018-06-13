Tarihi iftar sofrasında oruç açtılar

Yüzyıllardır süre gelen iftar geleneğini tarihi bir ortamda gerçekleştirmek isteyen köy halkı el birliği ile köy camisini adeta bir Osmanlı iftar sofrasına çevirdi. Meşhur Bayat kilimleriyle süslenen cami bahçesinde yöresel kıyafetler giyen kadınlar tarafından geleneksel yemekler hazırlandı. Gün boyu süren hazırlıkların ardından köy halkı ilçeden davet ettikleri misafirleri ile birlikte kurudukları yer sofrasında ilahiler ve ney sesleri eşliğinde hep birlikte iftar yaptılar. İnsanlara camiyi sevdirmek adına köy imamı tarafından organize edilen tarih kokulu iftar programına, yediden yetmişe köy halkının tamamı katıldı.

Tarihi iftar sofrasına konuk olan Bayat Kaymakamı Göksu Bayram, “Derbent’te bu iftar geleneği zaten yüzyıllardır süregelmiş bir gelenek. Daha çok evlerde süre gelmiş, daha sonrasında köy halkı imece usulüyle böyle yemeklerini birleştirerek bu geleneksel ortamda, bu iftar geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Bugünde aynı şekilde Bayat kilimlerimizle beraber güzel bir ortam hazırlandı. Yine bir yer soframız var geleneksel olarak. Böyle bir iftar sofrası hazırlandı. Geleneğin sürdürülmesi o noktada önemli. Kilimlerle beraber sürdürülmesi Bayat’ın tanıtımı açısından da önemli. Sizlerin de buraya geldiğiniz için teşekkür ederim” diye konuştu.

Geleneksel iftar programını hazırlayan Köy İmam Hatibi Muhammed Kazankaya, “Bu Ramazan’ı yerel kültürümüzle beraber yaşamaya karar verdik. Yöresel kıyafetlerimiz, yöresel yemeklerimizle beraber böyle bir organizasyon yaptık. Atalarımızın yapmış olduğu bu güzel organizasyonu bizde yaşatmaya devam edeceğiz. Rabbim inşallah tüm İslam Aleminin ve Derbent halkının Ramazan-ı Şerif’ini en içten dileklerimle kutluyorum. Bizlere destek olan yurt içi ve yurt dışındaki bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Eğer biz burada toplanmışsak onların sayesindedir. Hepsine bir minnet, bir onur borcumuz vardır, inşallah bu şekilde de onları şereflendirmiş oluruz” dedi.

Köy halkından Osman Taşpınar ise yapılan tarihi iftar programıyla ilgili, “Şu an Avrupa’daki vatandaşlarımızın desteği ile camimizi bu hale getirdik. İzin Allah bundan sonra süre gele devam edeceğiz. Hayırlı mübarek bu Ramazan’ı güzel şekilde mutlu etmenin yollarını arayarak devan ediyoruz inşallah. Bu geleneğimiz sürecek” diye konuştu.

Yöresel kıyafetiyle yemek sarma saran köy kadınları ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Biz yüz yıllık geleneğimizi, göreneğimiz yapıyoruz. Taktık, takıştırdık, sarmamızı sarıyoruz. Osmanlık döneminden kalma bu göreneğimizi yapıyoruz. Tarihi eser böyle halılarımızla, sarmamızla kültürümüzü yaşatıyoruz. Atadan beri adetimiz budur. Kur’anımızı okuduk, hatim ettik, teravihimizi kıldık, orucumuzu tuttuk. Elimizden ne geliyorsa, yapmaya çalıştık.”