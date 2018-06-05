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05 Haziran 2018 13:02

Tek başına aç ve susuz halde bulunan yavru geyik tedavi altına alındı

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde bir arazide tek başına aç ve susuz halde bulunan yavru geyik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma ve Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Tek başına aç ve susuz halde bulunan yavru geyik tedavi altına alındı

05 Haziran 2018 13:02


Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Afyonkarahisar Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün Eskişehir’in Beylikova ilçesi Yalınlı mahallesi kırsalında akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından arazide yalnız başına bulunarak köye getirilen yavru geyik, ihbar üzerine alındığı bildirildi. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlk etapta hayvanda yara izine rastlanmasa da bir hayli yorgun düştüğü anlaşılan yavru geyiğin bulunduğu yerin civarında bir süre annesi için bekleme yapıldı. Geç saatlerde sonuca ulaşılamayınca geyiğimiz Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğümüzce yaban hayvanlarının rehabilitasyonu için protokolü bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma ve Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne emanet edildi. Merkezin Müdürü Doç Dr. E. Hesna Kandır yaptığı ilk muayenenin ardından; yavrunun bir süre arazide tek başına aç-susuz kaldığını tahmin ettiklerini, serum ve ilaç takviyesi ile geyiğimizi sağlığına kavuşturacaklarını umduklarını tarafımıza iletmiştir” denildi.




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