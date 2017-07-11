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11 Temmuz 2017 20:18

Tekerleği patlayan otomobil takla attı, sürücüsü öldü

Afyonkarahisar’da yoldan çıkarak takla atan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Tekerleği patlayan otomobil takla attı, sürücüsü öldü

11 Temmuz 2017 20:18


Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. İddialara göre, Ümit Özkan’ın (26) kullandığı 03 UA 093 plakalı otomobil trafikte ilerlerken aracın tekerleği patladı. Ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği otomobil yolun sağ tarafındaki şarampole uçarak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Özkan’ın hayatını kaybettiği belirledi. Özkan’ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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