Tekerleği patlayan otomobil takla attı, sürücüsü öldü

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. İddialara göre, Ümit Özkan’ın (26) kullandığı 03 UA 093 plakalı otomobil trafikte ilerlerken aracın tekerleği patladı. Ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği otomobil yolun sağ tarafındaki şarampole uçarak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Özkan’ın hayatını kaybettiği belirledi. Özkan’ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.