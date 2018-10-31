Termal seralarda 4 mevsim çiçek üretimi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Belediyesi, iştiraki olan Sandıklı Jeotermal Enerji (SANJET) destekleri ile termal seralarda yılın 4 mevsimi çiçek üretimine başladı.

Seranın ısınması, konutları ısıtan atık sıcak su ile sağlanıyor. Serada dört mevsim boyunca her mevsime uygun 600 bin adet çiçek yetiştiriliyor. Yetiştirilen çiçekler belediye tarafından cadde ve sokaklarda yapılan düzenleme çalışmasında kullanılıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, SANJET olarak ilçede konutları ısıttıkları atık suları kullanarak bir çiçek serası inşa ettiklerini belirtti. Çöl, "Bin metrekarelik bir alanda yılda yazlık, kışlık, ilkbahar ve sonbahar olmak üzere 4 defa çiçek üretimi yapıyoruz. Bütün çiçeklerimizi kendimiz üretebiliyoruz. Toplamda 4 defa ürün alabildiğimiz serada 600 bin adet çiçek üretimi gerçekleştirebiliyoruz. Bu da Afyon genelinin peyzaj çalışmasına hitap etmektedir. Hatta çevre illere de buradan katkı sağlayabileceğiz. Maliyet olarak bize hiçbir maliyeti yok. Isıtmadan dönen suyumuzu kullanıyor, sonra yer altına tekrar veriyoruz. Şuan için satış yapmıyoruz. Ama bunun için ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Biz şuan ürettiğimiz çiçekleri Sandıklı'nın peyzaj çalışmasına kullanıyoruz. İstasyon caddesindeki çiçeklerimizin tamamı burada üretildi. Önümüzde ki süreçte kamda değer sağlayarak satışını da gerçekleştireceğiz” dedi.