"Tırnakçılık" adı verilen yöntemle 2 dakikada 200 TL çaldı

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, kent merkezinde İran uyruklu Arsalan Amini isimli bir kişiye ait nargile ve tütün malzemeleri satan bir iş yerinde meydana geldi. Güvenlik kamaralarına yansıyan hırsızlık olayında, önce iş yerine genç bir kadının girdiği görülüyor. Nargile tütünü almak istediğini söyleyen kadın kasada bulunan görevliden yardım istiyor. Bunun üzerine kasada kalkan görevli kadının istediği tütünü bir poşete koyarak kendisine veriyor. 22,5 TL tutan tütün ücreti karşılığında genç kadın görevliye 200 TL vererek para üstünü bekliyor. Güvenlik kameralarının kayıtta olduğu anda yaşananları ise iş yeri sahibi Arsalan Amini şöyle anlattı:

“Güzel giyimli bir bayan geliyor ve bizim arkadaştan nargile tütünü alıyor ve 200 TL veriyor. Bizim elemanda 177,5 TL para üstü veriyor. Kadın pahalı olduğu gerekçesiyle bahane edip ‘istemiyorum’ diyor. Benim eleman kadın demeden önce 177,5 TL’yi geri verdi, kadın hızlı bir şekilde videoda gösterdiği gibi 100 TL’yi elindeki cüzdanın altına saklıyor ve 75 TL’yi bırakıyor. Benim elemanda saymıyor ve 100 TL’yi orada çarpıyor. İkinci defa kadın yani o 100 TL’yi aldıktan hemen sonra poşeti tutarak alayım diyor. Bir defa parayı veriyor benim eleman yine 177,5 TL’yi veriyor kadın yine 100 TL’yi cüzdanın altına koyuyor ve sonra yeniden ‘istemiyorum’ diyor. Eleman yine 75 TL’yi alıp kasaya bırakıyor. Böyle 4. defadır benim elemanları kandırıyorlar. İki defa üst üste 100 TL alıyor. 2,5 dakikada iki defa 100’er TL alıyor.”

Arsalan Amini’nin olayın ardından emniyete suç duyurusunda bulunduğu ve polisin kameralara yansıyan görüntülerdeki kadını aradığı öğrenildi.