Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 16:59

Trafik kazasında ölen arkadaşlarının ismi kütüphanede yaşayacak

Afyonkarahisar’da, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Çiğiltepe ve Mahfiruz Hatice Sultan Yurdu öğrencileri, geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşları “Merve Egin” anısına kitap toplama kampanyası başlatıp kütüphane kurdular.

Trafik kazasında ölen arkadaşlarının ismi kütüphanede yaşayacak

30 Kasım 2017 16:59


Gençler, kampanya kapsamında topladıkları kitapları Şuhut Çakırözü Köyü İlkokulu ve Ortaokulu’na hediye ettiler. Toplanan kitaplar ile oluşturulan ve kütüphaneye “Öğretmen Merve Egin” ismini vererek arkadaşlarının fotoğrafını asan KYK öğrencileri, hayali öğretmenlik olan arkadaşlarını unutmadılar. KYK öğrencilerini Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Okul Müdürleri ve öğrenciler sevinç içinde karşıladı. Veliler, KYK öğrencileri için ikramlar hazırlayarak, kütüphane için teşekkür ettiler. KYK öğrencileri, yanlarında getirdikleri kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyelerle de minik kardeşlerini sevindirdiler. Kalemliklerin içinden çıkan çikolatalar çocukların yüzünde tatlı bir tebessüm oluşturdu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç