Traktörler sel sularına kapıldı

Tarlalardaki bazı traktörler de sel sularına kapıldı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, gece boyu devam etti. Şiddetli yağış nedeniyle Bolvadin Belediyesine ait tüm ekipler alarma geçti. Yağmurdan dolayı bazı evlerde su baskınları meydana gelirken, tarım arazilerindeki traktörler de sel sularına kapıldı. Sele kapılan traktörlerin şoförleri araçlarını güçlükle kurtarırken, vatandaşlar ve hayvanlar da ilçedeki bazı noktalarda sel nedeniyle mahsur kaldı. Taşkınlar nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri ulaşımın aksamasına sebep oldu.

Öte yandan, geç saatlere kadar çalışan ekiplerin yoğun çabaları sonucunda, mahsur kalan vatandaşlar, hayvanlar ve araçlar kurtarıldı. Ekiplerin çalışmaları vatandaşlar tarafından takdir topladı.