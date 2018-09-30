Tükenmeye yüz tutan meslek "demircilik"

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ata mesleklerinden demircilik, baba ve iki oğlu tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.

Geçmiş dönemlerde ailelerin çocuklarını çırak olarak mesleki yerlere vermek için akın ettiği zanaatler günümüzde pek rağbet görmüyor. Teknoloji karşısında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan meslekler arasında yer alan demircilik zanaati de unutulmaya yüz tuttu. Şuhut'ta iki oğluyla birlikte uzun yıllardır bu zanaatle uğraştığını belirten Ahmet Başdemir, son çıraklarının oğulları olduğunu kaydetti. Başdemir, "Bizim mesleğimiz Davut aleyhisselamdan gelme. Benim üretimim de çocukluktan başlar. Dede mesleğini bu şekilde ailecek sürdürüyoruz. En son ustası burada benim. İki tane oğlum var. Bu şekilde bu mesleği sürdürmeye çalışıyoruz zor şartlar altında. Şimdi zor şartlar derken çağa ayak uyduramadık. Çağa ayak uydursak takım taklavat gibi şeyler gerekiyor. Bunu yapamadık ve şimdi el üretimi ile yapıyoruz. En son şeyi biziz, başka da bir ustası yok, tükenmek üzere. El sanatı, el becerisi, ahilik bunlar tükenmek üzere. Bunların el kol olması lazım. Yoksa terk edilip bitiyor. Hiç kimse, ne veliler çıraklar yetiştirmek için geliyor ne de çocuklar heves ediyor. Bitti yani, hazırcılığa geliyor. Çırak yetiştirme maalesef bitti, en son şekli biziz. Bundan 10-20 sene evvel bu işte küçüklü büyüklü 15-20 tane kadar ocak ve imalathane vardı. Bunlardan hiçbir tanesi kalmadı. Bunlar tabii eleman yetişmeyince, arkası gelmeyince bitti. İki tane oğlum var. İkisi de bu işleri yürütüyorlar. Ben de yardım ediyorum. Bu iş ekip işi, bu şekilde yürüyoruz, yoksa bu iş de biter" dedi.

Kesercilik ve demircilikle uğraşan kalfa İbrahim Başdemir ise, "Orta ölçekte doların ve demirin yükselmesi nedeniyle biraz işlerimiz yavaşladı. Bundan önce daha güzeldi. Daha iyi olacağından ümit ediyoruz. Keser yapım işlerine seri bir şekilde devam ediyoruz. Biz işimize 3 kişiyiz, belli isteklere cevap vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.