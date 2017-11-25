olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Tek liste halinde yapılan genel kurul sonrası mevcut başkan Mehmet Ali Öztürk tekrardan başkanlığa seçildi.

Kentte bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Belediye Başkanları, sendika ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile sendika üyeleri katıldı. Toplantının Divan Başkanlığını Türk Kamu-Sen İl Temsilcisi Nizamettin Şenol yaptı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Öztürk, sendikal mücadelelerinde önceliklerinin vatanın bölünmez bütünlüğü için çalışmak olduğunu ifade etti. Vatan olmaz ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), milletvekilleri, belediyeler ve kamu kuruluşlarının olmayacağını vurgulayan Başkan Öztürk, “Doğru sendikacılık adına bizler çalışanlarımızın haklarını korumak adına görev yapıyoruz. Biz sendikal mücadelemizde çalışanlarımızın özlük ve sosyal haklarından önce vatanın birlik ve beraberliği için çalışıyoruz. Çünkü vatan olmadan hiçbir şeyin olmayacağı bilincindeyiz” dedi.

Genel kurulu ile ilgili seçim takviminin işletilmemesi hususunda yapılan eleştirilere de cevap veren Başkan Öztürk, “Genel merkezimin gösterdiği seçim takvimine ve demokratik kaidelere bağlı kalarak genel kurulumuzu yaptık. Bu konuda yapılan ‘seçim takvimini açıklamamak’ ile yapılan eleştiriler gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamen şeffaf bir şekilde seçimimizi gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Birlik ve beraberliğimizi her zaman korumalıyız”

Toplantıda konuşan Parsak ise Türk Kamu-Sen’in geçmişinden bahsederek, sendikanın MHP’nin kurucusu Alpaslan Türkeş tarafından kurulma talimatının verildiği hatırlattı. Parsak, sendikanın vatanın bağımsızlığı ile birlikte çalışanların anayasa da belirlenen haklarının korunması için mücadele verdiğini dile getirdi. Türkeş’in “dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder” sözünü anımsatan Parsak, “Onun için birlik ve beraberliğimizi her zaman korumalı, arttırmalıyız, bir birimize kenetlenmeliyiz. Davamıza sahip çıkmalıyız” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan genel kurulda Başkan Öztürk, sendikaya kayıtlı 109 delegenin 90’a yakınının oyunu alarak tekrardan başkanlığa seçildi.