Türkiye’nin en büyük maket şehri

Zafer Kalkınma Ajansı ile Sosyal ve Beşeri Kalkınmayı Destekleme projesi kapsamında kentin 1900’lü yıllarına ait maketini yapan Afyonkarahisar Belediyesi, çalışmalarını tamamladı. Maket Şehir’de kentin hem gündüz hem de gece bütün dinamikleri ile görmek mümkün. Amasya’dan sonra Türkiye’de ikincisi yapılan ve 114 metrekare alana sahip olmasıyla alanında tek olan 1/100 ölçekli Afyonkarahisar maketinin açılışı yapıldı. 1900’yıllarda çekilen fotoğraflardan yararlanılarak yapılan maket şehir, benzerlerinden farklı olarak sadece mekanları ve mimariyi yansıtmak yerine yaşayan bir Afyonkarahisar’ı gösterecek biçimde tasarlandı. Maket Şehir, tarihi Afyonkarahisar Kalesini çevreleyen 1900’lü yılların şehir dokusu ve kültürel yapısını birebir yansıtan nostaljik görünümüyle vatandaşların vazgeçilmez gezi alanlarından biri olacak.

“İlimiz ve ülkemiz tarihine buradan bakabileceğiz”

Açılış öncesi değerlendirmede bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, Kurtuluş Savaşının en önemli aşamalarından birinin kentte geçtiğini ve o dönemi anlatan maket şehrin tüm Afyonkarahisarlılar için ilham kaynağı olacağını söyledi. Şehrin turizm potansiyelini artırma adına yapılan bu tür projelerin önemine dikkat çeken Vali Tutulmaz, “Bu proje, Zafer Kalkınma Ajansımız ve Belediyemizin önemli bir çalışması. İlimizin her geçen gün turizm gelişimini farklılaştırmamız gerekiyor. Bu projede onlardan birisi. İlimize gelen konukların kentimizde daha fazla kalabilmeleri için bu tür farklı aktiviteleri ve farklı sergi alanlarını açmamız gerekiyor. İlimiz ve ülkemiz tarihine buradan bakabileceğiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

“Büyüklük bakımından bizlere Türkiye’de bir ilk”

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise Amasya’dan sonra Türkiye’de ikincisi yapılan ve 114 metrekare alana sahip olmasıyla alanında tek olan 1/100 ölçekli Afyonkarahisar maketinin kente hayırlı olmasını temenni etti. İki yıl süren çalışmalar sonrasında çalışmanın tamamlandığına dikkat çeken Çoban, "İki yıl önce başladığımız bir proje. 1890-1930’lu yılların Afyonkarahisar’ı. O gün Afyon’da ne varmış, nasıl binalar varmış özel ve titiz bir çalışmanın sonucunda Zafer Kalkınma Ajansı’ndan da kısmi destek alarak ilimize kazındırdık. Maketimizin kendi alanı ile ilgili benzerleri var ama büyüklük bakımından bizlere Türkiye’de bir ilki yaşatıyor. Benzeri yok. Şehir maketimizi şimdilik fuar alanımızda sergileyeceğiz Amacımız yeni yapacağımız Kent Müzesi’ne veya Kent Meydanı’na taşımak istiyoruz. Tüm Afyonkarahisarlılar’ı maket müzemizi gezmeye davet ediyorum. Özellikle orta yaş insanlarımız için muhteşem bir tarihe yolculuk olacak. Çocuklarımız içinde bundan yüz yıl önce Afyonkarahisar nasılmış görme fırsatı bulacaklar” diye konuştu.