Türkiye’nin ilk “malak yarışması” Afyonkarahisar’da yapıldı

Fuar bünyesinde yapılan yarışmalardan biri de Türkiye’de ilk kez yapılan manda yavrusu malak yarışması oldu.

Yarışmada 55 malak arasından ilk 7 belirlenerek finalde Canlı Hayvan Borsası açık arttırma salonunda jüri karşısına çıktı. Jüri başkanlığını Afyonkarahisar Damızlık Düve Yetiştiricileri Birlik Başkanı Raşit Tabak yaptı. Tabak ve jüri üyeleri 7 malak arasından ilk 3’ü belirlemek için podyuma inerek manda yavrusu malakları incelediler.

Temizlik, bakım, tüyünün parlaklığı gibi birçok kriteri dikkate alan malak yarışması jürisi uzun incelemelerden sonra ilk 3’ü belirledi. Buna göre Ali Rıza Kelen’in manda yavrusu 1., Esat Kelen’in manda yavrusu 2., ve Şerife Nur Yılmaz’ın manda yavrusu ise 3. oldu. Dereceye giren malak sahiplerine kupaları verildi. Malak yarışmasını her yıl yapılacak ve gelecek yıl Türkiye genelinde olacağı açıklandı.

Jüri Başkanı Raşit Tabak, “Bir zamanlar manda yuva yapmış söğüt dalına şarkısıyla tanıyanlar var. Ama aslında Anadolu insanı için manda hayattır, candır, yoldaştır. Çiftini mandayla sürerdi, cepheye mermiyi manda kağnılarıyla taşıdı, hele o kaymağı yok mu? Anlatılmaz yemek, tatmak lazım. Manda denildiğinde ilk akla Afyon geliyor ama manda üreticiliğinde Afyon Türkiye 6. konumunda bizim hedefimiz Afyon’u manda merkezi haline getirmek. Bu tür fuarlar ve yarışmalarla manda üretiminin artmasını arzuluyoruz. Elit Fuarcılığa ve Kudret Çiçekçi’ye bu fuarı Afyon’a kazandırdığı için teşekkür ederim” dedi.