Ülker Fırtınası sona eriyor, Filiz Koparan Fırtına başlıyor

Doç. Dr. Okan Bozyurt, aniden bastıran sağanak yağış ve dolunun Ülker Fırtınası’ndan kaynaklandığı söyledi. Bozyurt, yağışların hafta sonu itibari ile sona ereceğini, fakat yine Türkiye’nin Filiz Koparan Fırtınalarına teslim olacağını açıkladı.

İklim Bilimci Yrd. Doç. Dr. Okan Bozyurt, sağanak yağışların nedenlerini anlattı. Bozyurt, “İçinde bulunduğumuz bu dönem binler yıldır süregelen bir dönem. Buna ’kırk ikindi yağmurları’ diyoruz. Bu yağışlar özellikle Ankara bölgesinde etkili oluyor. Ülker Fırtınası halk takvimi ile alakalı bir fırtınadır. Yaklaşık bir hafta boyunca devam eden bir yağışlı dönemdir. Buna biz Ülker Fırtınası diyoruz. Neden halkımız buna bu ismi vermiş? Gökyüzündeki Ülker takım yıldızının ufuk çizgisi ile yaptığı açı ile değerlendirilmiş. Halk takvimi Türk kültüründe binlerce yıldır olan bir takvim. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan bir toplumuz. Kökenimiz oraya dayanıyor. İnsanlar doğanın ritimlerini ya da salınımlarını bir yerlere not almışlar. Defter değil sadece, kafalarına yazmışlar, gözlem yapmışlar ve ortaya bu takvim çıkmış. Böylece sayılı günler oluşmuş. Ülker Fırtınası’da bunlardan biri” diye konuştu.

“Yağışlar 22 Haziran’da azalıyor”

Bu yıl dolu yağışlarının çok etkili olduğuna dikkat çeken Bozyurt, “Türkiye’de son zamanlarda dolu yağışlarına tanık oluyoruz. Amerika’da elma büyüklüğünde dolu yağışı oldu. Bu her sene olmaz. Ama bu sene çok etkili oluyor. Bunların asıl sebebi Ülker Fırtınası’ndan sonra Filiz Koparan Fırtınası var. 22 Haziran’dan sonra yağışlar azalıyor. Yılda iki dönemde konveksiyonel yağışlar yoğunlaşıyor. Birincisi mayıs ve haziran aylarında. Bir de yazdan sonbahara geçişte. Yani Ağustos sonlarından itibaren başlıyor. Bu sene kış mevsimi pek olmadı. Kar yağışı yok denecek kadar azdı. Nisan ayı oldukça kurak geçti. Mayıs ayındaki bu yağışlar birazda olsa tarımı toparladı. Özelikle barajlardaki su oranına olumlu etkisi olduğunu düşünüyoruz. Fakat dolu yağışları meyve üretimini olumsuz etkiledi” dedi.

“Hafta sonu hava açıyor, ama Filiz Koparan Fırtınası geliyor”

Serin başlayan Ramazan ayının bayrama kadarda aynı şekilde devam edeceğine dikkat çeken Bozyurt şu ifadelere yer verdi:

“Müjde verebilirim. Hafta sonu hava açıyor. Fakat 3 Haziran’dan itibaren Filiz Koparan Fırtınası’ndna etkileneceğiz. Yeniden yağışlı havanın etkisi altına gireceğiz. Fakat bu hafta yaşadıklarımız kadar kuvvetli olmayacak. Hava sıcaklıkları 24-25 civarında olacak. Yer yer mevsim normalleri civarında olacak. Fakat lokal anlamda sağanak yağışlar bekliyoruz. Bu yağışlarda ortalama 1 hafta sürecek. Tahmin ediyorum ki bayrama kadar serin havalarla içli dışlı olacağız. Tabi Müslüman bir ülkedeyiz. Ramazan ayı serin geçerse insanlar için daha güzel olur diye düşünüyorum.”