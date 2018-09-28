'Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi' başladı

Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında bulunan termal bir otelde başlayan kongrenin açılışına Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Peker, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürbüz Ocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, Ege Bölgesi'ndeki eğitim fakültelerinden dekan, dekan yardımcıları ve eğitim bilimleri bölüm başkanları katıldı. Açılış konuşmaları ile başlayan kongrede öğretmen yetiştirme konusu değerlendirilirken pazar günü yayınlanacak bildiri ile kongre sona erecek.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl açılış konuşmasında, “Sandıklı'nın kadim ve termal bir şehir olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda kongre turizminin de merkezinin olmasını istemiştik. Şimdi bunlardan bir tanesini yaşıyoruz. Eğitim ve Bilim adına uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapıyoruz. Yaklaşık bir ay sonra da kültür ve sanat adına uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapacağız. Bunlar bir ilçenin tanınması açısından inanılmaz fırsatlar. Önemli bir kongre. Öğretmen yetiştirmeye yönelik çalışmalar alanında bir kongre gerçekleştirilecek. Bu kongrenin ülkemiz eğitimine büyük katkı sağlayacağını ümit ediyorum” dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Peker, “Birincisini Afyon merkezde düzenlediğimiz Uluslararası Bilim ve Eğitim kongresinin ikincisini Sandıklı da düzenliyoruz. Daha öncesindeki kongremizde 800'ün üzerinde katılım vardı. İkincisinde biraz daha dar kapsamlı olmasını istedik. Biraz daha ana temayı üretme yetiştirme şeklinde arayışlar bekledik. Temel olarak Ege Bölgesi'ndeki bütün Eğitim Fakültesi dekanlarını davet ettik. Öğretmen yetiştirme üzerine sözü olan hocalarımız buraya gelsin, görüşlerini belirtsin istedik” ifadelerini kullandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürbüz Ocak ise “Biz bu kongrenin ikincisini yapıyoruz. Birincisinde genel bir kongre idi. Öğretmen yetiştirme temalı. Bu kongrenin içeriğinde sadece öğretmen yetiştirme ama konuşmacılar arasında uluslararası katılımcılarımız var. Gerek çevrim içi bağlantılarla gerek buraya katılımlar ile farklı ülkelerden katılımlar olacak. Öğretmen yetiştirme ana teması üzerinde genellikle gelişmiş ülkelerdeki eğitimler kapsamında özel toplantılar yapılacak. Bu toplantılar sonrası tüm toplantılar sonunda çıkan veriler toplanarak en son pazar sabahı oturumunda kapanış tartışması ile kongrenin bir sonuç bildirgesi yayınlanması planlanıyor” şeklinde belirtti.