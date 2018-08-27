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27 Ağustos 2018 14:57

Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali başladı

Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96.

Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali başladı

27 Ağustos 2018 14:57

yıldönümü etkinlikleri dolayısıyla bu yıl 17.’sı düzenlenen Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali başladı.


Kültürlerin kaynaşmasına sahne olan festivale Afyonkarahisar Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Makedonya, Romanya, Bulgaristan, Tüfem Ankara Halkoyunları, Söke Belediyesi Halkoyunları ekipleri ve Ankara Akademi Halk Dansları Topluluğu katıldı. Akarçay’da düzenlenen etkinlikte ekipler kendi yörelerine özgü halk oyunlarını Afyonkarahisar halkı için sergiledi.


Akarçay’ın muhteşem manzarası eşliğinde birbirinden renkli görüntülere sahne olan gösteriler, büyük beğeni topladı. Performanslarıyla göz kamaştıran ekipler, Afyonkarahisarlılar’dan tam not aldı. Gecede atılan havai fişekler ise muhteşem görüntülere sahne oldu.


Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Başkan Yardımcısı Ayfer Örten, Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel Sarlık, Destek Hizmetleri Müdürü Süleyman Kaya, Yüntaş Genel Müdürü Mehmet Sarlık ve çok sayıda Afyonkarahisarlı katıldı.




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