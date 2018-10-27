UMKE ve AFAD ekipleri Türkiye'nin en zorlu parkurunda tatbikat gerçekleştirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri, Türkiye'nin en zorlu parkurunda termometrelerin eksi 5 dereceyi gösterdiği saatlerde gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerinin ortaklaşa hazırladığı plan çerçevesindeki tatbikata Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar'dan 120 kişilik bir ekip katıldı. Afyonkarahisar AFAD tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin en zorlu deprem eğitim parkurlarından birindeki tatbikat sırasında hava sıcaklığının eksi değerlerde olması sebebiyle personellerden fenalaşanlar oldu.

Afyonkarahisar Acil Sağlık Hizmetleri Uzmanı Hüseyin Çalışkan, gerçekleştirilen tatbikatın gerçeği aratmadığını ve 4 görevli personelin rahatsızlanarak hastaneye yatırıldığını belirterek, “Arama kurtarma ve UMKE ekipleri olarak devamlı idmanlı ve kondisyonlu olmak zorundayız. Hem bu psikolojik olarak hem de fiziksel olarak kondisyonumuzun iyi olması lazım. Bunun için devamlı enkazlar da çalışmalar yapmamız gerekiyor. Özellikle gece enkazları bizim için çok önemli. Gerçeği aratmayan Türkiye de tek diyebileceğimiz AFAD'ın deprem simülasyon merkezindeyiz burada hem fiziksel kondisyon anlamında hem de psikolojik olarak arkadaşlar ve AFAD ile güzel bir tatbikat yapıyoruz. Uzun zamandır yapmadığımız bir tatbikattı ve gerçekten şuan da Afyon devlet ve üniversite hastanesinde 4 tane hem aşırı soğuktan hem de psikolojik olarak tansiyonu düşen ve tansiyonu yükselen arkadaşlarımız var. Gerçeği aratmayan bir tatbikat diyebiliriz” dedi.

"Hava sıcaklığı eksi beş derece gerçekleşen bir tatbikat"

Gerçekleşen tatbikatın hem hava koşulları hem de parkur açısından çok zorlu şartlar altında geçtiğini belirten İl Afet ve UMKE Birim Sorumlusu İsa Cihan Çiçek, “İçeride depremin altıncı saatinde gerçekleşen ihbarlar üzerine AFAD ekiplerinin yaşam alanları açtığı bölgelere UMKE ekipleri ile beraber medikal müdahale için timler bütün donanımları ile beraber depremzedelerin medikal muayenesini gerçekleştiriyorlar. Hava koşulları şuanda eksi beş derecede her türlü zorlu şartta medikal müdahalenin gerçekleşmesi adına donanımlı ve medikal anlamda hazırlıklı arkadaşlarımız gerekli tüm yaşam ünitesini depremzedelere uygulamak için çalışma yapıyorlar bu tatbikatı gerçekleştiriyorlar zorlu şartlarda hazır olmak adına kendimizi de sınamak adına tüm imkanları ve elimizde ki ekipmanları kullanmakta aynı zamanda kurumlar arasında ki iletişimin sahaya yansıması planlanmaktadır” şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin en zor arama kurtarma eğitim parkuru Afyonkarahisar'da"

Arama Kurtarma Birliği Sivil Savunma Uzmanı Nail Bıldırcın ise açıklamalarında Türkiye'nin en zor eğitim parkurunun Afyonkarahisar'da olduğunu belirtti. Bıldırcın, "Türkiye'de bulunan AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri içerisinde en zor parkur şuan da yani arama kurtarma eğitim verme anlamında en gerçekçi en zor parkur görmüş olduğunuz bizim parkurumuz zaten iki seneden beri arama kurtarma köpeklerinin sertifikalandırma eğitimleri ve sertifika sınavları da bizim parkurumuzda yapılmakta” ifadelerini kullandı.

"Tatbikatlarda ter dökmeyen gerçek sahada çalışamıyor"

Daha çabuk ve daha seri çalışmayı hedeflediklerini söyleyen Arama Kurtarma Birliği Sivil Savunma Uzmanı Vahit Yıldız ise şu şekilde konuştu:

“Arkadaşlar bugün hava eksi dört derece yaklaşık saat altı da başlamıştık saat şuan on bir civarlarına geldi. Hiçbir mola vermeden Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar'dan UMKE timlerinin katılımıyla 3 günlük bir eğitimin sonunda bunu yapmaktayız. Bu gerçekten zorlu bir çalışma enkazımızda dar alanlarda insanlara nasıl ulaşırızı hedefliyoruz daha çabuk daha seri ortak birlikte nasıl daha iyi çalışırızı hedefledik ve onun için çalışma yapıyoruz. Tatbikatlarda ter dökmeyen gerçek sahada da ciddi anlamda çalışamıyor. Biz bunu UMKE ile başardık. Afyonkarahisar UMKE ile yıllardan beri çalışıyoruz diğer UMKE ekiplerini de ilimizde misafir etmekten de son derece mutluyuz. Biz omuz omuza bütün zorlu görevlerde bütün zorlu şartlarda kendimizi hazır ve donanımlı tutmak zorundayız. Hem fiziki anlamda hem teknolojik hem de donanım anlamında teknik ekipman anlamında hazır tutmak zorundayız."

Gerçekleştirilen deprem tatbikatında 120 kişilik UMKE ekibi ve 30 kişilik AFAD ekibi görev aldı.