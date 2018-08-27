Ünlü sanatçı Hüseyin Kağıt Bolvadin’i salladı

Bölgenin gözde mesire yeri olan Horan Parkı Anfi Tiyatro’da düzenlenen festivalde binlerce seveniyle bir araya gelen Ankaralı ünlü sanatçı söylediği bir birinden güzel şarkıları ile izleyicilerine unutulmaz bir aksam yaşattı. Bolvadin Geleneksel 32. Kaymak ve Eber Gölü Kültür Festivalinin ilk gününde sahneye çıkan ünlü sanatçı Hüseyin Kağıt adeta Bolvadin’i salladı. İki gün sürecek olan festival İkiler Kavşağından mehterle başladı festival programına şehir dışından çok sayıda misafir katılırken sokak çalgıcıları, çocuklar için gösteriler, Bolvadin halk oyunları ekibi, halk oyunları ekibi de gösterileri ile programa renk kattı. Ayrıca halk bisiklet turunun yanı sıra Horan Parkta ikramlar ve yarışma ödüllerinin dağıtımı ile devam etti.