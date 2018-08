"Üreten Hanımlar Pazarı" büyük ilgi gördü

Bolvadin Horan Parkta gerçekleşen pazarın açılışında konuşan Bolvadin Kadınlar Kulübü Başkanı Esra Akcan, "Yaklaşık iki yıldır koordinatörlüğünü yapmakta olduğum proje kapsamında açılan kurslarda aylarca emek vererek el emeği göz nuru ile harika eserler ortaya çıkaran Bolvadin Kadınlarının eserlerinin sergilendiği ayrıca her yıl düzenlediğimiz Üreten Hanımlar Pazarımızı birleştirerek hazırladığımız faaliyetimizi Horan Parkında halkımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren kulüp olarak kadınlarımızı her daim bir adım ileriye götürecek, kendilerine ve ailelerine psikolojik destek vererek huzurlu ve mutlu bireyler olarak yaşamlarını idame etmelerine destek olacak her türlü projeyi üretmeye devam edeceğiz. Ayrıca sergi ve pazar etkinliğimizin stant kurulumunda bizlere destek olan Belediye Başkanı Fatih Kayacan’a vermiş oldukları değer ve basarili çalışmalarından dolayı Bolvadin kadınlarına, gayretlerinden ve fedakarlıklarından dolayı kulüp çalışma ekibime gönülden teşekkür ederim” dedi.