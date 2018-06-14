Ustasından kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi

Afyonkarahisar’da bayramlarda en çok ekmek kadayıfı tüketildiğini belirten tatlı ustası Enver Öney, ekmek kadayıfının kentte meşhur manda kaymağı ile tüketildiğini dile getirdi. Öney, “Onun yanında kabak tatlısı ve Afyonumuzun meşhur tatlıları tüketilmekte. Bu gelenek eskiden beri yaklaşık 60-70 senedir sürdürülüyor. Biz de bu işi layıkıyla en güzel şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Ekmek kadayıfının önce kurusunu 10-15 dakika soğuk suyun içerisinde bekletiyoruz. Suyunu süzdükten sonra önceden hazırladığımız 2.5 litre su, 2.5 kilogram şeker ile şerbetini hazırlıyoruz. Suyunu süzdükten sonra ocağımıza koyuyoruz ve üzerine şerbetini verip ağzını kapatıyoruz belli bir süre. Daha sonra üzerini açıp üzerine sürekli şerbet atarak yaklaşık bu işlem 45 dakika sürüyor, 45 dakika bunu pişiriyoruz. Sıcakken tepsiye çeviriyoruz, soğumasını bekliyoruz soğuduktan sonra da plastik tepsilerimize alıyoruz. Üzerine de manda kaymağı koyup tüketiyoruz. Afyon’un zaten meşhur kaymağı manda kaymağıdır. Ekmek kadayıfı ile manda kaymağı tüketimi güzel olur. Evlerde de yapılabilir. Şekerini, şerbetini, ıslatmasını yaptıktan sonra pişirilebilir. Önce ekmek kadayıfını seçmeleri lazım, hamur olmaması lazım, kızarmış olması lazım ekmek kadayıfının, şerbetinin tam ayarlanması lazım, ocakta bekleme süresinin tam olması lazım” dedi.

Öney, ayrıca ekmek kadayıfını şekerle yaptıklarını ve kesinlikle glikoz, tatlandırıcı kullanmadıklarını kaydetti.