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10 Mayıs 2018 18:27

UTF Kulübü tarafından sanat, spor ve akademi zirvesi gerçekleştirildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Uluslararası Ticaret ve Finansman (UTF) Kulübü tarafından düzenlenen “Sanat, Spor ve Akademi Zirvesi” kapsamında, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran ve Ressam Tülay Kalabak öğrenciler ile buluştu.

UTF Kulübü tarafından sanat, spor ve akademi zirvesi gerçekleştirildi

10 Mayıs 2018 18:27


Abdullah Kaptan konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik, Tülay Kalabak’ın eserlerinin yer aldığı serginin açılışı ile başladı. Düzenlenen etkinliğe eski milletvekili ve Alternatif Politikalar Merkezi Başkanı Mahmut Koçak, Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübü akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Yaman ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sena Çoşkun ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.


Öğrencilere mezun olduktan sonraki kariyer planlamaları ile ilgili bilgiler veren Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran, kendi hayat hikâyesinden kesitleri öğrenciler ile paylaştı. Bir şeyi başarmak için önce inanmak gerektiğini söyleyen Saran, eğitim faaliyetlerini desteklediğini ve gençleri görünce bu sebeple mutlu olduğunu ifade etti. Afyon Kocatepe Üniversitesini ve eğitim binalarını çok beğendiğini söyleyen ve sıcak bir ortamın olduğunu kaydeden Saran, eğitim konusundaki en büyük hedefinin Türkiye’de bir spor üniversitesi kurmak olduğunu söyledi.


Program, öğrencilerin sorularının cevaplanması ile sona erdi.




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