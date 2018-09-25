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Uyuşturucu satışı sırasında yakalandılar

Afyonkarahisar polisi, uyuşturucu alış-verişi yapaen 3 kiyişi, 22 fişek halinde toplam 36,7 gram esrar maddesi ile birlikte suç üstü yakaladı.


İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 3 şahıs uyuşturucu madde alışverişi yapıldığı esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üst aramasında; 22 fişek halinde toplam 36,7 gram esrar maddesi ile uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 50 TL para ele geçirildi.


Yapılan çalışmalar sonucu soruşturmanın genişletilmesiyle emniyet ekipleri 2 şahısı daha gözaltına aldı.


Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan 5 şahıs “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti” yapmaktan adli mercilere sevk edildi. 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartı işe serbest bırakıldı.

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