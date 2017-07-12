Uzmanından, öğrencilere LYS tercih önerileri

Yetkin, öğrencilerin üniversiteye girebilmeleri için bütün dönem boyunca çalışıp emek harcadıkları LYS sonuçları dün açıklandığını hatırlatarak, sonuçlara göre sevinç ve hüznün yaşandığını belirtti. Maratonda son aşama olan tercih dönemine girildiğini da anımsatan Yetkin, üniversite adaylarının tercih işlemlerini 18-26 Temmuz tarihleri aralığında yapmaları gerektiğini dile getirdi. Sonuçlara göre istenilen puan gibi hiç beklenilmeyen puanlar ile de karşılaşılmış olabileceğini kaydeden Yetkin, “Öğrencilerin LYS sonuçları istediği gibi sonuçlanan öğrenciler olduğu gibi istemedikleri gibi sonuçlarla da karşılaşanlarda olmuştur. İstediği gibi sonuçları alan öğrencilerimizi öncelikle tebrik ediyorum. Tercih sürecine girildiğinde gidilecek üniversite ya da bölüm hakkında net şekilde detaylı bilgi edinerek ve sonrasında iş yaşamlarında onların karşılaşabileceği olayları kendi yetenekleri doğrultusunda değerlendirerek seçmelerini öneriyorum. Başarılı çalışmalar ortaya koyabilecekleri kendi donanımlarına katkı sağlayacağını düşündüğü bölüm tercihi yapmaları tüm yaşamlarını etkileyecek bir karar olduğu için dikkatli ve özenli şekilde davranıp araştırmalı ve bu alanda çalışan uzmanlardan destek almalıdırlar” diye konuştu.

“Hayallere ulaşamamanın verdiği rahatsızlıklar stresli ve yorucu bir süreç yaşamalarına sebep olabilir”

Öğrencilerin tercihlerini önce ilerleyen yaşamlarını olumlu olarak etkileyecek bir şekilde yapmaları gerektiği vurgusunda bulunan Yetkin şunları söyledi:

“LYS sonuçlarından diledikleri gibi başarı sıralamasına ulaşamamış öğrencilerimiz içinde bunun bir son olmadığını öncelikle sağlıklı ve sakinlikle düşünüp kendileriyle ilgili kararlar almaları için önemli dönüm noktasında olduklarını hatırlatmak isterim. Eminin birçoğu tüm dönem boyunca hedefledikleri bölümlerin ve hayallerine ulaşmak için çabaladılar ve büyük bir emek harcadılar. Sonuçları ne olursa olsun sadece üniversitede okumuş olmak için gitmeleri gelecekteki yaşamlarında hayaline ulaşamamanın verdiği rahatsızlıkla onları stresli ve yorucu bir süreç yaşamalarına sebep olabilir. İstenmeyen üniversite, bölüm ya da iş, istenmeyen yaşamlara sonucunda ise mutsuz insanlara sebep olmaktadır. Bu bağlamda bakıldığında gelecek yaşamında şartlarının el vereceği şekilde kendilerini nerede ve nasıl hayal ettiklerine dikkat etmeleri büyük önem arz ediyor. Mezuna kalma fikri öğrencilerin çoğu için korkutucu bir durum ancak bu dönem hayatlarında bir kayıp değil ulaşmak istedikleri hedefleri için bir basamak oluşturacaktır.”