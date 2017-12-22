Vali Tutulmaz, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul sonrası Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığına seçilen Hakan Erdoğan ile Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Tutulmaz, engelli vatandaşların engelleri aşarak toplum içerisinde hayatlarını en iyi şartlarda sürdürmeleri için valilik olarak her zaman destekte bulunulacaklarını söyledi. Engellilerin daima yanında olmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşlarına da destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Vali Tutulmaz, Erdoğan’a çalışmalarında başarılar diledi.

Nazik kabullerinden ve güzel temennilerinden dolayı Vali Tutulmaz’a şükranlarını sunan Erdoğan ve Yönetim Kurulu üyelerinin ziyareti karşılıklı bilgi alışverişi ile son buldu.