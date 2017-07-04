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04 Temmuz 2017 17:46

Vali Tutulmaz, görevine başladı

En son yayınlanan “Valiler Kararnamesi” ile Afyonkarahisar Valiliğine atanan Mustafa Tutulmaz, görevine başladı.

Vali Tutulmaz, görevine başladı

04 Temmuz 2017 17:46


Vali Tutulmaz valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Vali Tutulmaz’ı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, kaymakamlar ve kurum amirleri ile protokol üyeleri ve valilik personeli karşıladı. Karşılamanın ardından gazetecilere makamında bir açıklama yapan Tutulmaz, atama kararından dolayı Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bütün bakanlara teşekkür ettiğini kaydetti. Vali Tutulmaz, “Afyonkarahisar her geçen gün gelişmekte, ülkemiz gündeminde kendinden bahsettirmektedir. Belirli hizmet ve ürünlerle, kendini ön plana çıkarmış, marka şehir haline gelmiştir. Sizlerin en önemli ifade ettiğiniz, termal başta olmak üzere, mermeri, lezzetin değişik unsurları ve zaferin merkezi olması dolayısıyla marka ürünlere, hizmetlere sahiptir. Bu marka ürün ve hizmetlerin, bu güne kadar geldiği noktadan daha ileriye götürmek başta, valilik olarak şahsımın olmak üzere tüm çalışanlarımızın görevi olacaktır” dedi.




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