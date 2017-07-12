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12 Temmuz 2017 17:27

Vali Tutulmaz, Kaymakam Eskin’i ziyaret etti

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan kararname ile Afyonkarahisar Valiliğine atanan Vali Mustafa Tutulmaz Bolvadin ilçesine bir ziyaret gerçekleştirerek ilçe protokol üyeleri ile bir araya geldi.

Vali Tutulmaz, Kaymakam Eskin’i ziyaret etti

12 Temmuz 2017 17:27


İlçe ziyaretleri kapsamında ilk ziyaretini Emirdağ ilçesine yapan Vali Tutulmaz ve beraberindeki heyet ardından Bolvadin ilçesine geçere Bolvadin Kaymakamı Kenan Eskin’i ziyaret etti. Vali Tutulmaz’ı,


Kaymakam Eskin’in yanı sıra Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, Bolvadin Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Genel Meclis Üyeleri ile daire müdürleri karşıladı. Daire müdürleri ve protokol ile tek tek tanışan Vali Tutulmaz, daha sonra konferans salonuna geçti ve Kaymakam Eskin’den ilçenin genel durumu, yürütülen projeler ve ilçenin ekonomik yapısı hakkında geniş kapsamlı brifing aldı.


Vali Tutulmaz’a ziyareti sırasında İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve daire müdürleri de eşlik etti.




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