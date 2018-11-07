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Vali Tutulmaz'dan Şuhut'ta köy ziyareti

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut ilçesine bağlı köylerde bir takım ziyaretlerde bulundu.


Vali Tutulmaz köy ziyaretleri kapsamında Hallaç, Paşacık, İsali ve Ağzıkara köylerinde incelemelerde bulunarak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Taleplerin imkanlar ölçüsünde değerlendirileceğini belirten Vali Tutulmaz, gereğinin yapılması için Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ve ilçe müdürlerine talimat verdi. Köy ziyaretleri kapsamında köy okullarında incelemelerde bulunan Vali Tutulmaz, sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Akabinde ise Anadolu yaban koyunu ve keklik üretim tesislerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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