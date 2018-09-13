Vali Yardımcılığına atanan Boztepe için veda yemeği

Mehmet Boztepe için veda yemeği düzenlendi.

Şuhut Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen veda yemeğine Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Ertaş, Karaadilli Belediye Başkanı Ahmet Yaman, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, İl Genel Meclis üyeleri Ömer Tunçay, Zübeyde Balı, Mahir Şeker, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, daire amirleri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı. Vali yardımcılığına atanan Dr. Mehmet Boztepe davete katılanları kapıda karşılayarak tek tek tokalaştı.

Veda yemeğinde konuşan Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt konuşmasında "Bugünkü veda yemeğimize veda değil de vefa dememiz daha iyi olur diye düşünüyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Malumumuz üzere ilçemizde 2 yıl süre ile hizmet vermiş olan ilçe Kaymakamımız Dr. Mehmet Boztepe, Afyonkarahisar vali yardımcılığı görevine atanması üzerine böyle bir yemeği düzenliyoruz. Yaklaşık 2 yıldır kaymakamımızla birlikte ilçemiz için çalıştık. Hizmet vermenin gayreti içerisinde olduk. Kaymakamımız edinmiş olduğu 18 yıllık devlet tecrübesi ile, devlet ahlakı ile ilçemize çok güzel hizmetler yaptı. Kendisinden Allah razı olsun, inşallah yapmış olduğu hizmetlerin karşılığını hem bu dünyada hem öbür dünyada misli ile alır diye temenni ediyorum. Kendisine yapmış olduğu hizmetler için tekrar teşekkür ediyor, kendisini daha iyi görevlerde görmeyi temenni ediyorum” dedi.

"Afyon'a yeniden hizmet edebilecek olmaktan büyük onur duyuyorum"

Başkan Bozkurt'un ardından konuşan Vali Dr. Mehmet Boztepe ise şöyle konuştu;

“Beni artık fahri hemşehriniz olarak görebilirsiniz. Şuhut'ta görev yapmaktan ve sizlerle bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Yaklaşık 2 yıllık bir görev için bakanlığımız bizi göndermişti. Burası benim sekizinci görev yerim. Samimiyetle söylüyorum meslek hayatımda görev yaptığım, çalışmaktan büyük zevk aldığım en güzel ilçe Şuhut oldu diyebilirim. Bu benim için de bir veda yemeği sayılmaz, yaklaşık 20 dakikalık bir yere gidiyorum. Bu başkanımın da dediği gibi bir vefa yemeği oldu. Yaklaşık 2 yıl boyunca bizleri misafir eden, her türü konukseverliği gösteren, bizler ile şahsım ile ailem adına bizlerle ekmeğini paylaşan, kapısını açan tüm Şuhut halkına ayrı ayrı teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum. Bu saatten sonra ayrılmıyoruz. Bu saatten sonra ben artık fahri bir Şuhutlu olarak konuşuyorum. Türkiye'nin neresinde olursak olalım, hangi görevde olursak olalım, fahri hemşehri sıfatıyla bir Şuhutlu olarak tüm Şuhutlu hemşerilerimize kapımız açık. Afyonkarahisar Valiliğine atanmış bulunuyoruz, biz de memnunuz bir vesileyle de olsa Afyon'a yeniden hizmet edebilecek olmaktan büyük onur duyuyorum."

Programın ardından Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından Vali Boztepe'ye plaket takdim edildi. Öte yandan Şuhut İlçe Spor Müdür Vekili Ahmet Başkurt tarafından Afjet Afyonspor forması hediye edildi.